Шанси вижити були мінімальними, але сталося диво. У лікарні Дніпра з коми вийшла жителька Костянтинівки, в будинок якої поцілила ракета. Жінка отримала 40 відсотків опіків тіла та численні осколкові поранення. Її донька та онук загинули. Сама постраждала два тижні була без свідомості, у реанімації й прогнозів з лікарів ніхто не давав. Олена Мендалюк продовжить.

Пані Зінаїда ще не може говорити. І дихає лише за допомогою апарату ШВЛ. Та лікарі розуміють її без слів. Жінка з Костянтинівки, їй - 71 рік. До Дніпра її у критичному стані евакуювали після ракетного удару.

На цих кадрах від ДСНС - те, що залишилося від будинку пенсіонерки. У момент обстрілу в неї в гостях була донька з онуком. Чергова російська атака забрала їхні життя, тіла загиблих під завалами знайшли рятувальники.

Пані Зінаїда зазнала поранень, які вважаються несумісними з життям, розповідають медики. 16 днів вона була у комі.

Сергій - лікар:

Кома, сопор, кома, сопор, кома, сопор. Все, що вдалося зробити за цей час - 9 операцій та 31 хірургічне втручання по тих пораненнях, яке вона отримала під час вибуху. Зараз Зінаїда, на жаль, не має зору. Має величезні опіки, але її стан іде на поправку.

На тілі - 40 відсотків опіків, також у жінки - численні осколкові ушкодження. Але надзусилля фахівців у прямому сенсі врятували її життя.

Вже дихати краще стало? Сьогодні ще в операційну поїдете, сьогодні будемо пробувати робити пластику. Закривати дефекти на черевній стінці. Добре?

Валерія - лікарка-анестезіолог. Із Зінаїдою вона з перших днів перебування її у шпиталі. Розповідає, коли пацієнтка отямилася - почали спілкуватися записками.

Валерія - лікарка-анестезіолог:

Спочатку перші питання, 16 днів вона була у комі, перші питання були, де я, що зі мною. Написала, що хоче додому. Як відомо, що там сталась така ситуація. Прилетіло до її додому, вдома була донька з онуком, прилетіла ракета, і загинули усі.

Медикам довелося повідомити Зінаїді про загибель рідних - дочки та онука.

Валерія - лікар-анестезіолог:

Ми розказали їй, що сталося, спочатку звісно вона не хотіла жити. Зараз краще. У неї з'явилось, головне, що в неї з'явилось бажання сидіти, будемо пробувати.

Попереду у Зінаїди ще не одна пластична операція. Лікарі досі стримані в прогнозах, але вірять: жінку вдасться поставити на ноги. Російська армія забрала життя її рідних, не лишилося близьких і родичів. Та медики усе ж сподіваються, що вона знайде сили й причини жити далі.