На Лиманському напрямку росіяни не припиняють спроб просунутись вглиб нашої оборони. Важкі бої тривають поблизу сіл Терни та Ямполівка, а також у Серебрянському лісництві. Одну зі смуг оборони на цьому напрямку тримають бійці 95 десантно-штурмової бригади.

Аби допомогти житомирським десантникам тримати оборону, команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на купівлю позашляховика для цього підрозділу. Усі реквізити збору далі в репортажі Станіслава Кухарчука з позицій 95-ї бригади.

Так палає російська техніка, яка намагалась прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку. Тут позиції 95 бригади ДШВ ворог безупинно штурмує ще з початку зими. Згідно із даними мапи DeepState, активні бої зараз тривають за село Терни та Серебрянське лісництво - саме через них росіяни намагаються пробитись до стратегічного містечка Лиман.

Ледве сонце сходить над обрієм ми вирушаємо на позиції мінометників 95 десантно-штурмової бригади. Десантники тримають одну з ділянок оборони в Серебрянському лісництві. По світлому хлопці намагаються там не їздити, але ранковий туман та дим від лісової пожежі доволі непогано маскують переміщення.

Колись ошатний сосновий ліс за два роки безперервних боїв перетворився на апокаліптичне згарище. Через обстріли він спалахує ледь не щодня. Там де колись наші позиції від ворожих дронів маскували величезні сосни, тепер лише обпалені стирчаки… І місць для сховку у Серебрянському лісі з кожним днем стає дедалі менше.

В таких умовах десантники намагаються зайвий раз із бліндажів не виходити. Передова надто близько і ворожі безпілотники полюють тут цілодобово.

Василь поспішає оснастити міни до роботи. Росіяни постійно штурмують, а міномет чи не найголовніша зброя під час відбиття атак. Іноді хлопцям доводиться працювати буквально нон-стоп, а людей в розрахунку не вистачає.

Василь - військовослужбовець 95 ОДШБр:

Поки вони там наводяться, стріляють, то щоб я встигав за ними… То у нас було 5 чоловік в розрахунку, то встигали, а так то нас 3 чоловіки, то трохи накладно, якщо іде стрільба інтенсивно.

Цей ліс десантники 95 вже знають як свої п'ять пальців, тож наведення триває секунди. За командою - одразу вогонь.

Важкий міномет - справжня підтримка піхоти. Але можливостей у розрахунку не так вже й багато, каже Богдан. Дається взнаки дефіцит боєкомплекту. Десантник на фронті вже п'ять років і такі проблеми зі снарядами бачив лише влітку 22.

Богдан - військовослужбовець 95 ОДШБр:

Ти робиш один постріл, а на тебе летить десять, а так ми більшу частину стріляємо на відбиття штурму - чисто здержуємо противника, все, це все, що ми можемо зараз робити.

І роблять, на межі сил та можливостей. Хлопці впевнені, якщо росіяни прорвуть оборону тут, то обов'язково підуть далі, в глиб нашої країни. І головне завдання десантників - не дати їм зробити жодного кроку.

Саме для цього підрозділу 95 окремої десантно-штурмової бригади місяць тому команда "Подробиць" оголосила збір на купівлю двох дронів.

Завдяки вашій підтримці ми їх придбали й вже передали нашим захисникам. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий, адже він береже життя українських вояків.