На Запоріжжі через наближеність до фронту та інтенсивні обстріли у простої десятки тисяч гектарів земель. З цієї причини місцеві аграрії не можуть отримати й пільговий кредит на роботу. Та навіть попри ці складнощі - продовжують засівати поля зерном. Як триває - далі у сюжеті.

На полях Запорізької області ще триває весняна посівна. Зараз саме час для соняшника, кажуть аграрії. І готують землю під майбутній врожай.

Андрій, працівник агропідприємства:

Готовимо землю під посів, під посівну соняха.

Поки на одних ділянках триває підготовка, на інших - сіють. Тракторист Євген у полі вже вдосвіта. Розповідає: засіяти землю - лише частина справи. Урожаю потрібні дбайливий догляд та хороша погода.

Євген, працівник агропідприємства:

Поки добре, а там, як кажуть, дасть небесна манна, будемо работать, не дасть, ну що ж тоді будем відпочивати.

Нині волога у ґрунті ще є, але дощі на полях дуже потрібні.

Примхи погоди - не єдина проблема місцевих фермерів. Найбільше непокоїть їх цьогорічна вартість збіжжя. Від початку великої війни ціни на зерно впали, а витрати - навпаки зросли.

Олег, керівник агропідприємства:

На пальне піднялась ціна процентів на 40, якщо зараз до 50 гривень літр, а до війни було до 30, добриво також піднялося. Плюс у нас же ж логістика трохи змістилася, дуже дороге задоволення перевезти його звідси на порти.

Через порушення у логістиці - місцеві сільгоспвиробники втрачають понад 2 тисячі гривень на кожній тонні зерна. Такі розрахунки надали в обласному департаменті агропромислового розвитку. Для підтримки аграріїв діє програма пільгових кредитів. Та на Запоріжжі через наближеність до лінії фронту не всі господарства можуть отримати позику.

Олександр Ясинецький, в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної військової адміністрації:

Політика банків така, що ближче 50-40 км від лінії розмежування, кредити не надавати, але потроху отримують, є подвижка і держава створила, Міністерство АПК, фонд державного гарантування кредитів, тобто 80% кредитних ресурсів, держава гарантує повернення банкам.

Олег, керівник агропідприємства:

Прибутку як такого практично не має: або вижити, зберегти колектив, обробити землю, щоб не заросло, не пропало, щоб марно все не пішло, скільки років сюди вкладено.

Безпекова ситуація теж впливає на роботу. Через інтенсивні обстріли на Запоріжжі обмежено доступ до деяких полів. Наразі не обробляється приблизно 80 тисяч гектарів. Утім, попри усі виклики, місцеві аграрії запевняють, без врожаю регіон не залишиться. Цьогоріч збільшили площі під озимі та соняшник.