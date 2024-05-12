Під час обстрілу міста Бєлгорода один з снарядів потрапив у багатоповерхівку, під завалами якої можуть знаходитися люди.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, місто начебто атакувала українська армія. Один зі снарядів вразив будинок, в результаті чого обвалився весь під'їзд від 1 до 10 поверху.

За інформацією російських Telegram-каналів, внаслідок удару по багатоповерхівці загинули принаймні 4 людини, а ще понад 20 отримали поранення.