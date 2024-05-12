У Красногорівці Донецької області росіяни прорвалися на територію вогнетривкого заводу, однак були заблоковані бійцями 59 ОМБр. Окупанти відрізані від постачання боєкомплекту та підтримки бронетехніки.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ситуація по Красногорівці наступна. Підрозділи 59-ї окремої механізованої бригади контролюють ситуацію в місті. Ворог не полишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами, час від часу він намагається штурмувати східні околиці міста на бронетехніці...

Невелика група окупантів, яка прорвалася через східні околиці Красногорівки на руїни вогнетривкого заводу, була заблокована, вони перебувають у скрутному становищі, ворог позбавлений постачання як боєкомплекту, так і підтримки бронетехніки. Наші захисники відрізали їм всі логістичні шляхи, і взяли під контроль і дорогу, і підходи до цього заводу", - розповів Назар Волошин.