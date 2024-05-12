Перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла у 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі. Українка у двох сетах перемогла "нейтральну" росіянку Анну Калініну (6:3, 6:3).

Світоліна - єдина українка, що вийшла в 1/8 фіналу турніру в Римі. У наступному раунді Еліна зіграє проти "нейтральної" білоруски Аріни Сабалєнки, яка вибила з турніру іншу українку Даяну Ястремську (4:6; 2:6).

Ангеліна Калініна поступилася у третьому колі турніру WTA 1000 у Римі представниці Греції Марії Саккарі - 6:7 (4:7); 0:6

Еліна Світоліна вдесяте у кар'єрі грає на ґрунтових змаганнях WTA 1000 у Римі. Вона двічі здобувала чемпіонство в Римі: у 2017-2018 роках. Це найуспішніший турнір серії в кар'єрі тенісистки.

Востаннє українка виступала у Римі у 2023 році, тоді Світоліну в першому раунді вибила інша українка Леся Цуренко (4:6, 3:6).