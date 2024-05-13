Курс долара минулого тижня знову виріс і повернувся до максимумів. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку був вищим.

НБУ протягом тижня 6-9 травня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 533,41 млн доларів. Це на 5% більше, ніж тижнем раніше (507,76 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 8,9 млрд доларів. Ці витрати були компенсовані за рахунок міжнародної допомоги Україні, яка з початку року становила 11,8 млрд доларів.