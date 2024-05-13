Третя штурмова займає рубежі оборони у Харківській області: озвучено втрати рф [ Редагувати ]
Третя штурмова бригада (3 ОШБр) займає рубежі оборони на Харківщині, впевнено відбиваючи накати та розбираючи техніку російських військ. Про це повідомили в бригаді.
Зокрема, бійці спалили ворожу САУ "Нона" та ліквідували роту окупантів на вказаному напрямку.
Тиждень боїв у зоні відповідальності бригади коштував армії рф: 189 - "трьохсотих", 43 - "двохсотих".
На металобрухт перетворено установку 2С9 "Нона", якою окупанти підтримували наступ своєї піхоти, а також ворожий БМП-2, БТР, танк і спецтехніку.
Раніше дрони СБУ вразили НПЗ та електропідстанцію у двох областях рф.
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