База ППО рф на горі Ай-Петрі була атакована: загинув командир частини - ЗМІ [ Редагувати ]
У понеділок, 13 травня, база ППО рф на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини. Про це повідомляє ASTRA.
Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.
На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС рф.
Унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один окупант. Крім цього є поранені, їхня кількість уточнюється.
Вранці Міноборони рф заявляло, що засобами ППО нібито було перехоплено чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" і сім дронів над територією Криму.
Що відомо про базу?
ASTRA пише, що в радянські роки на вершині гори Ай-Петрі був створений Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів.
Раніше журналісти писали, що під куполами розташовані радіолокаційні комплекси, поруч розташоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.
3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС рф. Сформований 2014 року після окупації Криму російською федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь.
Раніше
по темі
рф скинула щонайменше 32 ФАБ тільки за березень, квітень та травень на російські та окуповані українські регіони. Зокрема, п'ять авіабомб скинула росія на Білгородську (Бєлгородську) область за останні чотири дні
У ніч проти 28 квітня в тимчасово окупованому Криму в районі Джанкою та Євпаторії пролунали вибухи
Окупанти перекидають важку техніку у межах території тимчасово окупованого Криму
У п'ятницю, 26 квітня, українським розвідникам вдалося знищити російський гелікоптер Ка-32 у москві
За останню добу на фронті в Україні зафіксували 84 бойових зіткнення