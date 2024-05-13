У понеділок, 13 травня, база ППО рф на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини. Про це повідомляє ASTRA.

Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.

На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС рф.

Унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один окупант. Крім цього є поранені, їхня кількість уточнюється.

Вранці Міноборони рф заявляло, що засобами ППО нібито було перехоплено чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" і сім дронів над територією Криму.

Що відомо про базу?

ASTRA пише, що в радянські роки на вершині гори Ай-Петрі був створений Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів.

Раніше журналісти писали, що під куполами розташовані радіолокаційні комплекси, поруч розташоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС рф. Сформований 2014 року після окупації Криму російською федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь.

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