Кіберзлочинність, яку вчиняють іноземні злочинці, зросла в Німеччині у 2023 році на 20%.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фазер, повідомляє Reuters.

Рівень загроз у сфері кібербезпеки залишається високим, - заявила Фазер.

За словами Фазер, кількість кіберзлочинів, скоєних іноземними суб'єктами, постійно зростає з того часу, як влада Німеччини почала підраховувати ці цифри у 2020 році. У 2022 році цей показник зріс на 8%.

Міністр внутрішніх справ зазначила, що за напади відповідає російська військова розвідка.