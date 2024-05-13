Російську розвідку звинуватили у значному зростанні кіберзлочинів у Німеччині [ Редагувати ]
Кіберзлочинність, яку вчиняють іноземні злочинці, зросла в Німеччині у 2023 році на 20%.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фазер, повідомляє Reuters.
Рівень загроз у сфері кібербезпеки залишається високим, - заявила Фазер.
За словами Фазер, кількість кіберзлочинів, скоєних іноземними суб'єктами, постійно зростає з того часу, як влада Німеччини почала підраховувати ці цифри у 2020 році. У 2022 році цей показник зріс на 8%.
Міністр внутрішніх справ зазначила, що за напади відповідає російська військова розвідка.
Російський режим нас не залякає. Ми продовжимо робити все, щоб захистити нашу демократію від кібердій Росії, і продовжимо підтримувати Україну, - додала чиновниця.
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