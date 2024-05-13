Подорожі дають змогу відкрити для себе нові місця, культури та традиції, а також відпочити від повсякденного життя. Проте, вирушаючи в поїздку, варто не забувати про безпеку та здоров'я. Надійна туристична страховка дозволить туристу почуватися захищеним у разі форс-мажору за кордоном.

Чому важлива туристична страховка

Туристична страховка забезпечує фінансовий захист у разі хвороб під час подорожі, включаючи медичні витрати (лікування, оплата медикаментів та процедур). А також вона може покривати втрату багажу, затримку рейсів і навіть евакуацію у разі надзвичайних ситуацій. Поліс зменшує стрес людини та допомагає перекласти організацію медичної допомоги на плече професіональної компанії.

Як правильно вибрати туристичну страховку

Вибираючи туристичний договір, звертайте увагу не лише на його вартість, а й на розмір покриття, додаткові опції та сервіси. Правильно підібраний поліс позбавить багатьох труднощів та зробить перебування в іншій країні незабутній та комфортним.

Декілька порад при підборі страховки:

Оцініть свої потреби

Заздалегідь подумайте, які ризики для вас найбільш актуальні: страхування від нещасних випадків, стоматологія, втрата або пошкодження багажу, скасування авіарейсу. Якщо збираєтесь активно проводити час (дайвінг, катання на конях/верблюдах, катання на лижах, байках та інше) вам знадобиться розширена програма. Звичайний класичний поліс не буде працювати, якщо ви внаслідок активностей травмуєтеся.

Досліджуйте ринок

Порівняйте умови та вартість страховок від різних компаній, щоб знайти найвигідніший варіант. Зробити це легко онлайн за допомогою спеціальних страхових сервісів. Так, ви зможете ознайомитись з усіма пропозиціями на ринку та підібрати поліс у співвідношенні ціна-якість. Не переплачуйте за послуги, які вам точно не знадобляться, але і не нехтуйте покриттям нагальних ризиків.

Зверніть увагу на ліміти та виключення

Уважно читайте умови страховки, звертаючи особливу увагу на ліміти виплат, перелік виключень та наявність і розмір франшизи.

Стандартна страхова сума для подорожей в Європу — 30 000 євро, але її можна розширити до 50 000 євро.

Страховки з франшизою дешевші, але саме суму франшизи ви повинні будете оплатити самостійно у раз страхової події.

Читайте відгуки туристів про роботу страхової компанії та асистансу

Шукайте відгуки та рекомендації інших мандрівників про страхові компанії.

Не всі знають, що за кордоном організацією медичної допомоги займається не страховик, у якого ви купили поліс, а асистуюча компанія-партнер вашої СК.

Як купити електронну туристичну страховку

Сучасним вибором туристів, які цінують свій час, є електронне страхування, яке не передбачає фізичного звернення до офісу страхової компанії. Для того, щоб купити поліс, потрібний лише телефон та вихід в інтернет. Клієнт самостійно вибирає програму, що відповідає його індивідуальним потребам, заповнює анкету для формування договору та проводить оплату банківською карткою. Готовий електронний поліс відправляється на електронну пошту. Його можна зберегти на мобільному пристрої або роздрукувати за бажанням.