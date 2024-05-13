Інвалідність чоловіків мобілізаційного віку: у МОЗ дали пояснення [ Редагувати ]
Після набрання 18 травня чинності закону про мобілізацію в Україні перевірять рішення медико-соціальних експертиз (МСЕК) щодо чоловіків віком від 25 до 55 років, які отримали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Окремо наголошуємо, що чоловікам у віці 25-55 років, які вперше отримали групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, наразі самостійно зʼявлятись на переогляд МСЕК НЕ потрібно.
Виняток становлять ті, хто набув інвалідність:
- у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності та/або за наслідками захворювань;
- внаслідок поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту України;
- внаслідок відсутності кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів;
- через онкологічне захворювання;
- внаслідок інтелектуальних порушень чи психічних розладів;
- у зв’язку з церебральним паралічем або іншим паралітичним синдромом чи причинами інвалідності з дитинства.
Усі громадяни обов’язково мають пройти медичний огляд, у межах якого комісія визначить, чи придатні вони нести військову службу.
Люди з І, ІІ та ІІІ групами інвалідності не підлягають мобілізації та можуть служити лише за власним бажанням, уклавши контракт з ЗСУ.
Нагадаємо, 2 квітня Зеленський підписав закони про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років, про повторний медогляд для обмежено придатних і про електронний реєстр військовозобов'язаних.
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