Після набрання 18 травня чинності закону про мобілізацію в Україні перевірять рішення медико-соціальних експертиз (МСЕК) щодо чоловіків віком від 25 до 55 років, які отримали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Окремо наголошуємо, що чоловікам у віці 25-55 років, які вперше отримали групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, наразі самостійно зʼявлятись на переогляд МСЕК НЕ потрібно.

Виняток становлять ті, хто набув інвалідність:

у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності та/або за наслідками захворювань;

внаслідок поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту України;

внаслідок відсутності кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів;

через онкологічне захворювання;

внаслідок інтелектуальних порушень чи психічних розладів;

у зв’язку з церебральним паралічем або іншим паралітичним синдромом чи причинами інвалідності з дитинства.

Усі громадяни обов’язково мають пройти медичний огляд, у межах якого комісія визначить, чи придатні вони нести військову службу.

Люди з І, ІІ та ІІІ групами інвалідності не підлягають мобілізації та можуть служити лише за власним бажанням, уклавши контракт з ЗСУ.

Нагадаємо, 2 квітня Зеленський підписав закони про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років, про повторний медогляд для обмежено придатних і про електронний реєстр військовозобов'язаних.