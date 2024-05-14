За час повномасштабного вторгнення Рівненщина прийняла майже дев'яносто тисяч людей з різних куточків України. Пів сотні тисяч і дотепер проживають в області. Левова частка - переселенці з Донеччини. Де поселили людей та як вони обживаються бачила моя колега Сніжана Сидорук.

Христина веде нас до своєї нової кімнати, де нещодавно оселилася.

У нас велике ліжко, є балкон, все є. Туалет, ванна є.

Дівчина з Донеччини. Їй - 18. Їхала на Рівненщину на дев'ятому місяці вагітності, і під час подорожі, просто в евакуаційному потязі, у неї почалися пологи.

Христина, переселенка з Донеччини:

Я думала, що я доїду, бо їхати не так вже й довго поїздом. Почалися болі. Вони продовжувалися десь годину-півтори. Потім ми викликали "швидку". Так народила я в місті Олександрія Кіровоградської області. У мене пологи пройшли легко, швидко.

Христина народила сина, Гордія. Малюка дуже чекали з коханим Олександром. Заздалегідь купили для нього необхідних речей.

Христина, переселенка з Донеччини:

Готувалися залишитися в рідному місті народжувати, а коли стали постійні обстріли, рішили виїхати, бо ще народжувати ніде було, бо в нас одна лікарня залишилася. Багато одягу, люлька в нас їде. Все, що потрібно для дитини в перші місяці. У нас все було та все до нас зараз посилками їде.

Цю люльку молодій матусі подарували волонтери ще на Кіровоградщині. У ній Гордій і приїхав на Рівненщину.

Христина, переселенка з Донеччини:

Тут мені і ванночку, і візочок дали, і теж якийсь одяг.

Родину з малюком поселили у колишньому дитячому санаторії. Його під шелтер переобладнали для тих, кого війна змусила покинути дім.

Богдан Левшенюк, директор санаторію:

Приміщення непогане було, то обладнали котельню твердопаливну, замінили водовідведення і водопостачання в корпусі. І вже з допомогою селищної ради обладнали сорок кімнат, що змогли. Бо взагалі 150 місць є в корпусі. Їсти приготувати - окремо є їдальня. Там вона облаштована плитами, мийками, бойлером. Вони самі готують собі їсти.

Анна, переселенка з Донеччини:

Суп готуємо, готуємо гречку, крильця жаримо.

Анна готує обід для себе, брата, мами і своєї донечки. Родина евакуювалася із міста Добропілля.

Анна, переселенка з Донеччини:

Вирішили поїхати, бо все страшніше стає. Ми не знали, куди ми їдемо. От перших евакуйованих в лікарню поселили. Ми думали, що також десь таке. А нас привезли в санаторій, то дуже подобається, відпочиваємо.

З овочами переселенцям допомагають місцеві. Крупи привозять волонтери. М'ясо, розповідає Анна, купують у місцевих магазинах. Посудом забезпечили. Загалом у санаторії нині проживає три десятки людей.

Крапельку одежі взяла, тому що вже весна, нащо вона мені нада. Головне - виїхати.

Пані Людмила взялася наводити чистоту на території санаторію. Жінка - з Покровська.

Людмила, переселенка з Донеччини:

Я залишила дім і поїхала, бо вже неможливо було. Тремтить, скоро земля буде трястися. Ви представте собі, що там робиться. А тут дуже добре, подобається. І повітря чисте, і тихо, спокійно. Як в мирному житті ми живемо.

Окрім санаторіїв та комунальних закладів, людей зі сходу України на Демидівщині розселяють також у приватних будинках та на базах відпочинку.

Анатолій Бондар, заступник голови Демидівської селищної ради:

Більше тисячі було прийнято. Пізніше люди знайшли собі притулок в інших місцях, десь пороз'їжджалися. Сьогодні з тих, що приїхали з початку повномасштабного вторгнення, це десь залишилось близько 230 людей.

Родзинкою цієї громади є водосховище. Влітку воно приваблює багато туристів. Санаторій, де живуть переселенці, теж на його березі. Серед вікових сосен прогулюються зі своїм первістком і Христина з Олександром. Молода сім'я поки планів не будує, адже кажуть, війна їх все одно руйнує.