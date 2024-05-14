Долар знову дорожчий за 40 гривень: свіжі курси в обмінниках [ Редагувати ]
Курс долара в обмінних пунктах України зріс і знову перевищив 40 гривень. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Станом на ранок 14 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 40,05 гривні, курс євро зріс на 10 копійок 43,25 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,55 гривні, євро по 42,55 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,70-39,75 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 14 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6196 грн за 1 долар (-0,1010 грн.). Курс євро становитиме 42,7495 гривень за 1 євро (-0,0653 грн).
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