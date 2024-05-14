Нещодавно сформоване Північне угруповання військ росії атакувало Харківську область України та взяло під контроль кілька сіл.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою метою Росії і наразі є предметом битви між російськими та українськими силами.

За даними британської розвідки, відкриваючи додатковий напрямок фронту, Росія майже напевно намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту та поставити під загрозу Харків, друге за величиною місто України.

"Малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову міць, щоб взяти місто, не відволікаючи до цього району додаткові сили", - зазначають у Міноборони Британії.