На озброєння армії рф надійшла міжконтинентальна балістична ракета "Булава" морського базування, призначена для атомних підводних крейсерів проекту "Борей" та "Борей-А". Про це заявив генеральний конструктор Московського інституту теплотехніки Юрій Соломонов.

7 травня цього року підписано указ про прийняття на озброєння ракетного комплексу "Булава".

У листопаді 2023 року атомний підводний крейсер "Император Александр II" провів успішний запуск "Булави".

До складу Північного та Тихоокеанського флотів ВМФ входять сім крейсерів проекту "Борей". Кожен з них може нести 16 балістичних ракет "Булава".

Розробка міжконтинентальної балістичної ракети "Булава" розпочалася 1998 року, перші запуски відбулися 2004-го. Соломонов був керівником проекту розробки.

На різних етапах розробки було здійснено 40 випробувальних запусків ракети, сім з них (у 2006-2013 роках) були невдалими і завершилися вибухами ракет.

У 2012 році колишній головнокомандувач ВМФ Віктор Чирков заявив, що "Булава" "де-факто прийнята на озброєння". За його словами, на той час відбувалося технічне оформлення документації. Офіційно ця інформація не була підтверджена.

Р-30 "Булава" (за кодифікацією НАТО - SS-NX-30) - триступінчаста твердопаливна ракета, яка може нести до шести бойових блоків індивідуального наведення.