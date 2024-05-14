Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили послугу замовлення індивідуальних номерних знаків. Про це повідомляє Урядовий портал.

Популярні серед водіїв індивідуальні номерні знаки знову доступні для замовлення. Сервісні центри МВС відновили цю послугу, яка була тимчасово призупинена.

Автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн - у Кабінеті водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто - 204 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів - 92,4 грн;

три символи (мінімальне замовлення) - 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) - 90 грн;

графічний елемент - 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти". Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві - в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

За додатковою консультацією звертайтесь до профільного відділу за телефоном: (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись.

Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів - від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів - від трьох до шести символів - від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Нагадаємо, у Україні обмежили використання Z і V в автономерах.