Начальник бригади штабу "Азов" Богдан Кротевич опублікував у соцмережах декілька доказів того, що допис Токмакової, ймовірно, "підставний".

На "довідці з лікарні" немає жодної печатки від лікаря. У цій же "довідці" нічого не вказано про "побиті" ноги потерпілої. Жінка опублікувала світлину, де її ноги всі в синцях. Припускають, що синці на ногах - "побічний ефект від вживання наркотичних речовин". Щодо цього питання, до слова, на Токмакову відкрита адміністративна справа.

Дівчина загалом фігурує у 15 судових справах. У всіх вона - обвинувачена.





Сьогодні, 15 травня, має відбутися судове засідання щодо однієї зі справ Токмакової - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тож, у мережі припускають, що ситуація з "побиттям" зʼявилася за декілька днів до цього не просто так.

Нагадаємо, інформація про резонансну подію з’явилася у соціальних мережах. Зокрема, в Інстаграм дівчина написала, що її звуть Антоніна Токмакова, їй 19 років та мешкає вона в Одесі. За її словами, подія сталася у Приморському районі у неділю, після того, як вона з друзями прибула до поліції, щоб написати заяву на таксиста, який їх "залив перцевим балоном". Вона стверджує, що водій розлютився через велику кількість адрес поїздки, які нібито "сам не помітив".

Токмакова стверджує, що під час написання заяви до районного відділу поліції з милицею в руках зайшов чоловік у військовій формі, представився співробітником ТЦК та був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви. Потім він пішов, а поліція, зі слів дівчини, не хотів компанію відпускати. Токмакова запевняє, що не робила нічого поганого, тільки "хотіла вийти з відділу".

Потім двох хлопців, яким по 19 років, відпустили, а старшого хотіли забрати двоє військових, які згодом прийшли разом з "чоловіком з милицею". Між військовими та дівчиною стався конфлікт – ймовірно, вона намагалася завадити відвезти хлопця до ТЦК чи намагалася поїхати разом з ним. Вона оприлюднила відео, на якому біжить за мікроавтобусом та знімає його, в цей час наближається невідомий та, зі словами "ти су*а", б’є її милицею. Токмакова також оприлюднила фото, на яких в неї синці на ногах та обличчі, кров тощо.

У Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що подія сталася під час комендантської години на вулиці Грецькій. За її фактом розпочато службову перевірку.