Росіяни цинічно вбили літнього чоловіка, коли той намагався врятуватись. Він разом з іншими цивільними йшов до наших поліцейських. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, полковник поліції Сергій Болвінов.

"Росіяни цинічно вбили літнього чоловіка, коли той намагався врятуватись, коли він разом з іншими цивільними йшов до наших поліцейських. Нам відомо, що російський військовий впритул пострілом в голову вбив чоловіка Віталія через те, що він відмовився підкоритись наказам російських військових", - зазначив Болвінов.

Він додав: ""Інших взяли в полон - за нашою інформацією, їх утримують в підвальних приміщеннях. Наразі там утримують близько 40 людей, їх допитують. Дехто, хто їх допитує, представляється працівниками фсб".