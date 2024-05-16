У Тарасівці на Київщині й далі розширюють "Містечко Хансена". Це громада для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через збройну агресію росії. Плани щодо масштабування - серйозні. Вже наступного року - там має з'явитися школа та дитсадок. Збільшується і кількість жителів. З ними поспілкувався мій колега - Анатолій Журавльов.

У Міжнародний день сім'ї в "Містечку Хансена" - дві новини. Перша - закладення капсули на місці будівництва нової школи. Її планують відкрити вже 1-го вересня 2025 року.

Друга новина: у містечку знову поповнення! Одразу 24 родини матимуть нагоду облаштувати тут свій новий сімейний куточок.

Делл Лой Хансен, меценат зі США:

Я знаю, що ці родини багато страждали. Для багатьох із них - навіть шлях сюди був дуже довгим і небезпечним. Але сьогодні ми всі тут разом, ми всі разом приймемо вас у свою громаду і розділимо ваш біль, а ще підтримаємо.

"Містечко Хансена" з минулого року стало прихистком для багатьох родин, які залишилися без житла через військову агресію росії.

Ірина, жителька "Містечка Хансена":

Та все-все залишилося, коляска навіть дитяча, речі. Що ми привезли з собою? Лише таке - дві сумки.

Віталій разом зі старшим сином знайшли трохи часу, щоби побути з родиною у момент новосілля. Далі - знову на службу. На місці рідного будинку цієї сім'ї на Херсонщині віднедавна - лише згарище. Уперше за два роки дружина, молодший син та доньки нарешті зможуть спокійно жити - без постійного пошуку даху над головою.

Віталій та Іван, військовослужбовці Збройних сил України:

В душі вже набагато спокійніше, що в таких умовах. Не очікували, звичайно, такий комфорт! Все є. Як то кажуть, що привикли люди не отримають усе це... А тут воно і випасти може.

Загалом у містечку налічується вже понад тисячу жителів, розповідають в Київській обласній військовій адміністрації.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Далі будуються нові черги. Іще до двох тисяч (людей), тому що буде третя і четверта черга. Тобто ми продовжуємо з фондом Делл Лоя Хансена збільшувати можливість для розміщення внутрішніх переселенців. Вони розміщаються в першу чергу не менш як на 5 років, а далі по ситуації буде вирішено.

А поки цей житловий комплекс для переселенців збільшується і модернізується, у планах посадовців та американського мецената звести ще одне таке містечко в іншому районі Київщини.