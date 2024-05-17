Начальник Черкаської ОВА І.Табурець: "Плідна взаємодія влади і бізнесу є ключовою умовою для посилення обороноздатності країни".

Про це він заявив під час другої національної конференції-виставки "Хлібна індустрія", яка пройшла 16 травня на Черкащині.

"Коли вирощуємо хліб, ми працюємо на посилення наших сил оборони, адже маємо ресурс для придбання дронів, снарядів та іншого необхідного, – наголосив Ігор Табурець. – І поки наші військові захищають нас у боях, ми маємо вибудувати дієву систему підтримки та реінтеграції наших ветеранів і ветеранок у цивільному житті. Зокрема, завдяки створенню нових робочих місць та соціальним програмам, які впроваджує бізнес. Інвестуйте на Черкащині, інвестуйте в Черкащину, інвестуйте спільно з Черкащиною".

В цілому Черкаська область посідає 7-ме місце в Україні за посівними площами під зерновими. Минулоріч місцеві аграрії виростили 4,5 млн тонн зернових, а виробництво хліба та хлібобулочних виробів збільшилося на майже 21%.

І.Табурець закликав бізнес інвестувати у переробку та програми соціальної відповідальності: "З перших днів нашого спілкування з черкаськими аграріями я просив їх розвивати переробку. І я радий, що багато з нових інвестиційних проектів було запущено. Це реальний крок у посилення конкурентності української економіки та підвищення стійкості української економіки. Впевнений, що напрямок переробки є супер перспективним. Я відкритий до діалогу. Якщо Вам потрібна наша допомога – можете розраховувати на неї".

Власники одразу декількох аграрних кампаній планують інвестувати понад 4 млн доларів у засоби виробництва на Черкащині. На їхне переконання в області є всі необхідні умови для комфортної роботи. Про це заявив Андрій Табалов, відомий аграрний інвестор, власник низки сільськогосподарських компаній та брендів: "На Черкащині працює три потужних підприємства нашої компанії — молокозавод, комбінат хлібопродуктів та "Черкаський хлібокомбінат", який є одним із найкращих в Україні, – зауважив він. – Завдяки саме потужній підтримці влади на місцевому рівні ми комфортно працюємо в цьому регіоні та маємо для виробництва достатньо якісної сировини".