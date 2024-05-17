В Одесі пролунав вибух [ Редагувати ]
В Одесі вдень 17 травня пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє в Telegram міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов.
Деталей щодо причин та наслідків вибуху в Одесі наразі немає. При цьому місцеві ЗМІ пишуть про можливий "приліт".
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