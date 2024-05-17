Уряд звільнив трьох заступників із Мінрозвитку громад [ Редагувати ]
Сьогодні, 17 травня, уряд звільнив трьох заступників із Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що йдеться про таких чиновників:
- Азархіну Олександру Костянтинівну;
- Васькова Юрія Юрійовича;
- Юрченко Ганну Станіславівну.
Всі звільнені обіймали посади заступників Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зокрема, Юрченко в Міністерстві відповідала за питання європейської інтеграції.
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