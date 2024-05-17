Окупанти розстріляли людину з інвалідністю, прокуратура почала розслідування [ Редагувати ]
Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу особи з інвалідністю у Вовчанську окупантами.
Про це повідомила пресслужба.
Прокурори повідомили, що на телеграм-каналі журналіста Андрія Цаплієнка з'явилося відео, де аеророзвідники зафіксували тіло загиблої людини в інвалідному візку неподалік місцевої лікарні, захопленої російськими військовослужбовцями.
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