У Дніпропетровській області чоловік з ножем поранив співробітника ТЦК [ Редагувати ]
В Дніпропетровській області озброєний чоловік напав на співробітника ТЦК. Військовослужбовець в результаті отримав поранення.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗС України.
Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад на сержанта Збройних сил України.
У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки.
Правоохоронні органи були оперативно проінформовані. Наразі співробітники Національної поліції затримали нападника.
Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.
Через інцидент відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.
"Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану", - наголосили в Сухопутних військах.
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