Сили ППО збили усі 37 російських "Шахедів" над Україною [ Редагувати ]
Уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із російських Приморсько-Ахтарська та Курська – усі вони були збиті.
Про це повідомили Повітряні сили.
Усі 37 "Шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1210 своїх військових, 16 танків і 48 артсистем.
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