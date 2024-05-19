Напередодні візиту володимира путіна до Китаю у дипломатичних колах поширилась інформація, що російський президент може продовжити свою закордонну поїздку та відвідати Північну Корею. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Ця інформація викликала невдоволення Пекіна.

За словами джерел видання, голова КНР Сі Цзіньпін "відчуває зростання занепокоєння" через часті контакти володимира путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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Візит господаря кремля до Північної Кореї після Китаю може посилити побоювання Заходу щодо коаліції трьох країн. У такому разі, кажуть джерела, Пекін опинився б у "ще більшій дипломатичній ізоляції".

Журналістам не вдалося з'ясувати, чи чинив Пекін якийсь тиск на москву напередодні візиту володимира путіна до Китаю. Однак китайська сторона, як стверджується, дала зрозуміти кремлю, що Пекін вважає за краще розвивати двосторонні зв'язки, а не тристоронню співпрацю, про яку раніше говорила росія.

Державний візит володимира путіна до Китаю тривав з 16 по 17 травня. Це була його перша закордонна подорож після переобрання на посаду президента росії. 18 травня речник путіна Дмитро Пєсков повідомив, що підготовка до візиту володимира путіна до КНДР триває.