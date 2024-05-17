Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку моря біля свого східного узбережжя. Про це повідомляє Reuters.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракети випустили з міста Вонсан на східному узбережжі, а телекомпанія Японії NHK повідомила, що запущена ракета малої дальності вже впала.

В останні місяці Північна Корея запустила балістичні та крилаті ракети, а також тактичні ракети, назвавши їх частиною програми модернізації свого військового потенціалу.

Раніше у п'ятницю впливова сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чен заявила, що тактична зброя призначена виключно для стримування Південної Кореї, при цьому знову заперечуючи, що Пхеньян експортує цю зброю.

Офіційні особи США та Південної Кореї звинуватили Північ у відправленні зброї до росії, щоб допомогти москві поповнити запаси для використання у війні проти України. москва та Пхеньян відкинули звинувачення.

Запуски ракет співпали з візитом президента росії володимира путіна до китайського міста Харбін на північному сході Китаю.

путін та президент Китаю Сі Цзіньпін розкритикували Вашингтон та його союзників за те, що лідери назвали "залякуванням у військовій сфері" проти Північної Кореї на зустрічі в Пекіні.

Раніше ми писали про те, що половина ракет КНДР, які росія запускала по Україні, вибухнули у повітрі.