Майже половина північнокорейських балістичних ракет, які армія рф запускала по території України, збивалася з траєкторії та вибухали у повітрі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Офісу генпрокурора України.

Проведений аналіз ґрунтується на вивченні уламків приблизно 50 ракет виробництва КНДР, запущених росією по території України у період з кінця грудня 2023 року до кінця лютого 2024 року.

Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії польоту та вибухнули в повітрі. У таких випадках уламки не були знайдені.

Уламки північнокорейських ракет, знаходили, крім Києва та столичного регіону, у Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.

Останнє зафіксоване використання північнокорейських ракет KN-23 було 27 лютого.

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Від початку використання росією ракет з КНДР в Україні загинули 24 людини, ще 115 отримали поранення.

KN-23 (Hwasong-11Ga) - північнокорейська балістична ракета, яка є аналогом балістичної ракети РФ "Іскандер-М". Дальність польоту KN-23 становить 410 км, розмір бойової частини не перевищує 500 кг.

У січні координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що КНДР передала росії тактичні ракетні комплекси та балістичні ракети. Їх було використано, зокрема, під час ракетного удару по Україні 2 січня.

У березні повідомлялося, що КНДР відправила до росії 7000 контейнерів з боєприпасами та ракетами.