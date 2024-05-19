Українські шаблістки завоювали "золото" на Кубку світу в Пловдиві [ Редагувати ]
Українські шаблістки стали переможницями Кубка світу з фехтування на шаблях серед жінок у болгарському Пловдиві.
Наша четвірка у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової здобула командне "золото" на останньому перед Олімпійськими іграми Кубку світу з фехтування.
На шляху до перемоги українки здолали команди Алжиру (45:35), США (45:38) та Франції (45:38). А у напруженому фіналі взяли гору над збірною Іспанії.
Останньою фехтувала наша олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка напередодні здобула "срібло" Кубка світу в індивідуальній першості. За рахунку 37:40 лідер команди змогла вирвати перемогу - 45:43.
Для українських шаблісток - це третя командна медаль Кубка світу в цьому сезоні після "срібла" в Афінах і "бронзи" в Сінт-Нікласі.
Відзначимо, що перед Олімпійськими іграми в Парижі на команду ще очікує чемпіонат Європи в Базелі (19-22 червня).
Нагадаємо, на початку травня Міжнародна федерація фехтування допустила росіян та білорусів до турнірів.
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