Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вперше з 2016 року виграла “золото” Кубка світу. У фіналі українки перемогли американок. Про це повідомила Національна федерація фехтування України.

БРАВО! Українські шаблістки - переможниці Кубка світу у Батумі! Наша четвірка у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької перемагає у напруженому фінальному протистоянні збірну США (45:42) і приносить Україні перше з 2016 року командне золото Кубка світу у жіночій шаблі!

У головному поєдинку дня нашим шаблісткам протистояли американки, яким вдалося вибити з боротьби другий номер світового рейтингу Корею (45:37) та одним ударом перемогти Іспанію (45:44).

Шальки терезів у вирішальному протистоянні схилялися то в один, то в другий бік. Ключовим у поєдинку став передостанній бій, в якому Аліні Комащук вдалося перетворити "-3" на "+2" і рахунок з 32:35 став 40:38. Попри відчайдушні спроби Елізабет Тартаковскі відігратися, Харлан перемогу вже не віддала - 45:42.

Отже, наші шаблістки другий Кубок світу поспіль завершують на п'єдесталі, і що ще важливіше, виграють перший командний турнір в олімпійській кваліфікації на Ігри у Парижі-2024.

Нагадаємо, на початку травня Міжнародна федерація фехтування допустила росіян та білорусів до турнірів.