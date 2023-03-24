Луну можливого допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор вже чутно на окремих міжнародних турнірах. Наприклад, змагання з фехтування. Німеччина, Польща, Швеція та Фінляндія відмовляються брати в них участь. Це протест проти рішення міжнародної федерації фехтування, яка дозволила росіянам та білорусам долучитися до турніру.

Як відреагувала Україна? І як Європа опирається тому, що атлетів із рф та Білорусі можуть допустити й до Літньої Олімпіади в Парижі 2024? Про це розкаже Тетяна Логунова.

Біля конгрес-центру у німецькому місті Ессен десятки демонстрантів з синьо-жовтими прапорами та однією вимогою - не допускати до участі в Олімпійських іграх спортсменів з росії та Білорусі. Люди мітингують біля будівлі, де проходить регіональний політичний форум, на ньому виступає президент Міжнародного олімпійського комітету німець Томас Бах. Функціонер вирішив взяти участь у політичному заході, щоб вкотре заявити - спорт має бути пози політикою.

Томас Бах, президент МОК:

Ми добре знаємо, що світом керує політика. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні керуватися цим фактом, ухвалюючи рішення. Але ми не повинні робити помилку і ставати арбітрами у політичних суперечках. Інакше ці політичні сили нас просто розчавлять.

Демонстранти - обурені. Мовляв, яка політика? Невже Міжнародний олімпійський комітет не помітив, що в центрі Європи йде війна?

Томас Шіманн учасник акції протесту:

Я шокований тим, що, на жаль, знову німець став маріонеткою путіна, так само як наш колишній канцлер Герхард Шредер. Це просто соромно. Уявіть, що українських спортсменів попросять стояти на подіумі поруч із російськими, які посміхатимуться на камери, в той час, як українці будуть згадувати загиблих колег, членів родини та друзів. Я просто цього не розумію.

Теоретично це може статися, якщо Міжнародний олімпійський комітет не змінить своєї позиції щодо допуску росіян, а заразом і білорусів, до наступних Ігор. Нещодавно Томас Бах заявив, що МОК може дозволити атлетам з цих країн брати участь у кваліфікаційних змаганнях. Під нейтральним прапором, без гімнів та національної символіки. Заява викликала обурення України, якщо росіян та білорусів пустять у Париж, офіційний Київ бойкотуватиме Олімпіаду. Розкритикували позицію МОК і представники 35 західних держав, серед яких США, Німеччина, Японія, Велика Британія та господарка Ігор Франція.

Ніяких остаточних рішень Міжнародний олімпійський Комітет поки не ухвалював. Усі заяви мають лише рекомендаційний характер. Утім, деякі спортивні федерації вже взяли їх на озброєння. Так, наприклад, Міжнародна федерація фехтування вирішила допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань. Вже з квітня цього року.

У турнірах під нейтральним прапором зможуть взяти участь атлети з росії та Білорусі, які не підтримують війну в Україні. Якщо, звісно, змагання взагалі відбудуться.

На знак протесту проти рішення Міжнародної федерації низка країн вже відмовилася від їх проведення. Турніри скасували Швеція, Фінляндія, Польща та Німеччина. Чітку позицію озвучила й Україна. Наші фехтувальники, судді та тренери бойкотуватимуть усі змагання в цьому виді спорту, де будуть присутні росіяни та білоруси.