Удар по базі відпочинку під Харковом: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок терористичного удару росії по базі відпочинку під Харковом зросла до 7.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
Підрозділи водолазної служби ДСНС (Державна служба надзвичайних ситуацій, - ред.) у селі Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються.
Станом на зараз відомо про 28 постраждалих осіб.
Раніше ми писали про те, що серед загиблих - вагітна жінка.
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