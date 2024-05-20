Сім'ї з дітьми, які евакуюються з Харківщини та Сумщини, отримають по 10800 грн на одну особу [ Редагувати ]
Сім'ї з дітьми з вразливих категорій, які евакуюються з прифронтових територій Харківщини і Сумщини, отримають додаткову фінансову допомогу в розмірі 10 800 грн на одну особу. Про це повідомляє Мінсоцполітики.
Щоб полегшити фінансовий тягар евакуації для таких родин, Уряд спільно з ЮНІСЕФ запровадили екстрену додаткову фінансову допомогу.
Виплати отримуватимуть сім'ї з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації - проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій:
- у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
- сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;
- дітей виховує одинока мати чи одинокий батько;
- сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.
Додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.
Якщо родина евакуюється засобами, організованими ОВА, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично.
Якщо ви, в рамках обовʼязкової евакуації, виїжджаєте в безпечніше місце самостійно, просимо вас звертатися після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої ви переїхали, із заявою щодо виплати вам відповідної допомоги.
Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім’ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через Укрпошту.
Напепедодні повідомлялося, що понад 10 тисяч людей евакуювали з Харківщини.
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