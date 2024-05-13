У Сумській області оголосили евакуацію людей з міст Білопілля та Ворожба. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Деталі: Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Ми маємо захищати своє населення. Це наша основна задача, яку мені поставив Президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів.

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області.

На Сумщині триває евакуація населення з прикордонних громад у межах 5-кілометрової зони від кордону з рф, яка розпочалась ще в липні 2023 року. Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах 4 районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.