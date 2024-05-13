На Сумщині оголосили евакуацію з двох міст [ Редагувати ]
У Сумській області оголосили евакуацію людей з міст Білопілля та Ворожба. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Деталі: Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Ми маємо захищати своє населення. Це наша основна задача, яку мені поставив Президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів.
Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.
Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області.
На Сумщині триває евакуація населення з прикордонних громад у межах 5-кілометрової зони від кордону з рф, яка розпочалась ще в липні 2023 року. Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах 4 районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.
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Там останнім часом посилились обстріли. Та почастішали випадки роботи ворожих ДРГ. Евакуація з 5-кілометрової зони вздовж державної межі по всій області оголошена ще минулого літа, але чимало мешканців залишалося в рідних будинках.
Незважаючи на початок наступу російського агресора у прикордонних районах Харківської області, в самому Харкові обстановка залишається спокійною. Передумов для евакуації міста немає. Натомість Харків сам приймає мешканців області, які евакуюються через обстріли та загрозу російської окупації
Втім, люди все одно йдуть на цвинтарі - прибрати на могилах і вшанувати пам'ять. Репортаж наших кореспондентів.
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