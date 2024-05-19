Що потрібно мати з собою при евакуації: головні правила [ Редагувати ]
Під час війни українці мають бути готові до екстрених ситуацій, для чого потрібна спеціальна "валізка" з мінімальним запасом необхідних речей.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Екстрена валізка" - це звичайний міцний і зручний рюкзак середнього розміру. Він повинен вміщати необхідний мінімум одягу і предметів гігієни, ліків, засобі індивідуального захисту та їжі.
В аптечці повинні бути бинти, вата, лейкопластир, джгути, йод, активоване вугілля, жарознижувальні та знеболювальні препарати, а також протиалергічні засоби.
"Екстрену валізку" використовують при евакуації або під час обстрілів, коли потрібно швидко пройти в укриття і пробути там деякий час.
Рекомендується покласти до "екстреної валізки":
- копії важливих документів у поліетиленовій упаковці (паспорт, водійське посвідчення, документи на нерухомість, авто тощо);
- кредитні картки і готівку (невеликий запас);
- дублікати ключів від оселі та машини;
- засоби зв'язку та інформації (наприклад, невелике радіо);
- ліхтарик, сірники чи запальничку, свічки, свисток;
- багатофункціональний інструмент з лезом, ножем, викруткою, ножицями тощо;
- декілька пакетів для сміття;
- необхідний посуд (краще металевий).
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