Під час війни українці мають бути готові до екстрених ситуацій, для чого потрібна спеціальна "валізка" з мінімальним запасом необхідних речей.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Екстрена валізка" - це звичайний міцний і зручний рюкзак середнього розміру. Він повинен вміщати необхідний мінімум одягу і предметів гігієни, ліків, засобі індивідуального захисту та їжі.

В аптечці повинні бути бинти, вата, лейкопластир, джгути, йод, активоване вугілля, жарознижувальні та знеболювальні препарати, а також протиалергічні засоби.

"Екстрену валізку" використовують при евакуації або під час обстрілів, коли потрібно швидко пройти в укриття і пробути там деякий час.

Рекомендується покласти до "екстреної валізки":