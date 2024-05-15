Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправки ще однієї батареї Patriot до України.

Як пише видання, у адміністрації президента США Джо Байдена наразі працюють над питанням щодо того, щоб задовольнити потреби України у додаткових засобах ППО.

Джерело Bloomberg розповіло, що наразі в США прагнуть надіслати одну батарею Patriot разом із радарами. Окрім цього європейські партнери України також працюють над планом постачання Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.

Ймовірно, Штати виділять кошти на Patriot з пакета допомоги в 61 мільярд доларів, який нещодавно був схвалений Конгресом США.

Водночас днями до Києва з візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен і у розмові з ним президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні треба ще два Patriot.