З 1 червня на 20% зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу [ Редагувати ]
З 1 червня щонайменше на 20% зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу. Таке рішення затвердила Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищивши максимальні граничні ціни.
Таким чином хочуть збільшити обсяги імпорту в нічний час, збалансувавши перепади споживання.
Нові ціни на ринку на добу вперед:
- з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 - 5600 грн/МВт-год (зараз 3000 грн/МВт-год);
- з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-год (зараз з 07:00 до 08:00 - 5600 грн/МВт-год);
- з 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-год (зараз – 7500 грн/МВт-год).
Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.
На ринку, що балансує:
- з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-год (зараз 4000 грн/МВт-год);
- з 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 - ціна залишається 8250 грн/МВт-год;
- з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год);
- з 23:00 до 00:00 – 8250 грн/МВт-год (зараз 4000 грн/МВт-год).
Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт-год.
Тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт. Про це заявив член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
по темі
Тарифи на електроенергію, ймовірно, зростуть вже з 1 червня. Про це розповів "Телеграфу" член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк
Відключення світла за графіками запровадять в Україні ввечері 17 травня
У п'ятницю, 17 травня, графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діятимуть по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Про це попереджає "Укренерго"
Однією з цілей для росіян зараз є газова інфраструктура на заході України. Успіх ворога у цьому поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском
З 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.