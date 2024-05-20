Тарифи на електроенергії для населення можуть підняти вже з червня до 5 грн/кВт - депутат

Тарифи на електроенергію, ймовірно, зростуть вже з 1 червня. Про це розповів "Телеграфу" член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк