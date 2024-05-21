Сотні загублених та покинутих тварин у зоні бойових дій. І сотні людей, які хочуть їм допомогти. Найскладніша ситуація на Харківщині - там зооволонтери цілодобово рятують тварин з-під обстрілів. Десятки добровольців приїздять забрати собак та котів на безпечнішу територію.

Наша знімальна група познайомилась з евакуйованими тваринами та їхніми рятівниками у Черкасах.

Історія кожної із цих тварин сповнена болю та жаху. Хтось загубився під час евакуації, у когось господарі загинули під обстрілами, декого просто зрадили власники, коли залишили на загибель у покинутих будинках. І зооволонтери для них - єдиний шанс на виживання.

Жанна саме повернулась із Харківщини. Там кілька днів волонтерила - допомагала відловлювати та перевозити тварин із прифронтових сіл. Найскладніше, згадує, було віднайти переляканих собак.

Жанна Тарасенко, зооволонтерка:

Коти навряд будуть десь замкнені, вони можуть самостійно врятуватись, добігти до найближчого села, а в собак такої змоги, на жаль, немає, важкість у тому, що не всі тварини привертають увагу, якось гавкають, подають знак, є такі, що забиваються в кутки, і коли йде обстріл чи напружена ситуація не завжди є можливість в кожен куточок зазирнути й знайти.

Із собою до Черкас дівчина привезла майже пів сотні тварин. 26 котиків із них тимчасово на перетримку взяла одна із черкаських ветклінік.

Лариса Бондаренко, власниця ветеринарної клініки:

Навіть не було жодного сумніву щодо можливості допомогти, кожен робить на цій війні, що може - ми можемо лікувати, перетримати, допомогти їм максимально, і ми це робимо.

Тут усіх тварин оглянуть та за необхідності полікують. Попри пережите котики виявились лагідними та усі маніпуляції лікарів терпіли мужньо.

Проблема переповнених притулків та вуличних тварин є у кожному з українських регіонів, каже керівниця черкаської зоозахисної організації Валентина Калініна. Проте відмовити у допомозі харківським чотирилапим черкаські зоозахисники не змогли. Вони взяли усіх привезених тварин під свою опіку.

Валентина Калініна, керівниця черкаської зоозахисної організації:

Тварин, як і дітей чужих, не буває. Це біда, і вона наша загальна, ми не можемо так, що це їхнє, а то наше. Ми повинні всі один одному допомагати, на то ми й люди.

На емоційні пости зоозахисників про допомогу в соцмережах відгукнулись десятки людей. П'ятьох собак одразу забрали в домівку. В хороші руки за перші дві доби вдалось прилаштувати й третину котиків. Приходять люди й щоб взяти хвостаня хоча б на тимчасову перетримку.

Марія Кучеренко, жителька міста Черкаси:

Хочеться їм всім допомогти, а якщо вони ще й зони бойових дій, то звичайно хочеться врятувати хоч одне життя, уже подвиг, уже знаєш, що добра справа зроблена, і у нього є шанс на щасливе майбутнє, тому звичайно було прийняте рішення взяти й не сумніватись.

Така згуртованість українців навколо спільної біди як і гуманне ставлення до тварин вкотре демонструє нашу відмінність від росіян, кажуть волонтери. І сподіваються, що для кожного з евакуйованих хвостанів знайдеться своя любляча родина.