Військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади постійно на передовій. Вони тримають лінію фронту на найскладніших напрямках Бахмутському та Авдіївському. Успішно штурмують позиції ворога. Але у вільний час - завжди відкриті до зустрічей із цивільними.

Що розповідають? Яку зброю використовують у боях? Анатолій Журавльов познайомився з тими, хто вже понад 2 роки б'є ворога на "нулі".

Дізнатися про різновиди дронів та особливості роботи з ними, відчути себе оператором на симуляторі. Це лише перші активності для присутніх перед головним дійством - невимушеним спілкуванням із бійцями 3-ї окремої штурмової бригади.

Цього разу саме безпілотники - наземні та повітряні - головна тема зустрічі. На сцені військовики, які на передовій, доводять: у руках майстрів дрони можуть бути ефективним інструментом для протидії російській агресії.

І йдеться про безпілотники не лише, як про знищувальну зброю.

Позивний "Берсерк", військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ:

Сьогоднішня війна - це інформаційні технології. В принципі, як і НРК, як і ФПВ. В тому числі й розвідка, яка проводиться на нозі - це вже в минулому

Позивний "Крем", військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ:

У Берсерка "Мавіки" займаються розвідкою, тільки у нас - "Крила". Різниця тільки, що ми далі залітаємо, більше бачимо і працюємо трохи іншими засобами ураження.

Аеророзвідка, скиди боєприпасів, мінування ворожих ділянок із повітря. Функціонал у дронів нині - широкий, кажуть бійці. До того ж триває розвиток наземних роботизованих комплексів.

Позивний "Старк", військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ:

Зараз для логістики використовуються. Логістика - підвіз, тобто вивезти "300", привезти щось для укриття, для побудови укриття, привезти провізію, боєприпаси.

Такі зустрічі завжди інтерактивні - глядачі можуть поставити свої запитання. Цього разу присутніх цікавить - радіоелектронна боротьба на фронті, перспективи розвитку у сфері безпілотників, вакансії у бригаді.

Позивний "Турист", військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ:

Є тисячі небойових посад, які людина може займати, бути надзвичайно корисною, просто на 100% корисною, і робити свою роботу за спеціальністю - хіміки, електрики, айтівці. Для тих, хто хоче мобілізуватися, якщо боїтеся, а це природно насправді, багато хто боїться, то ідіть на інженера.

Позивний "Старк", військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади ЗСУ:

Конструктори, хто вміє моделювати й друкувати на 3D-принтерах - це всі такі спеціальності, які потрібні.

До спікерів звертається і гість із Франції.

Ви думали, що можна робити кооперації з компаніями, які є в Європі?

Позивний "Крем", військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ:

Війна з росією їх трошки вибила з колії, і в цьому плані нам навіть зручніше працювати з нашими виробниками, тому що спілкування з людьми, які сидять в Києві, Дніпрі чи Львові, відбувається моментально. Спілкування з закордонними колегами - воно займає певний час. І все одно вони допрацьовують.

Окрім спілкування, традиційно для таких зустрічей, бійці проводять розіграш лотів у рамках благодійного аукціону на підтримку бригади.

Данило Білий, ведучий формату зустрічей "Двіж":

Ми намагаємося зменшити прірву між цивільними й військовими. Для того, щоб цивільні знали взагалі, що таке армія, що таке військо. Воно в будь-якому випадку популяризує бригаду, воно розкриває особистості в бригаді, тобто люди розуміють, що це не просто щось безлике, а вони бачать бійців, які є, які спілкуються. Донатна історія теж працює.

Тася, глядачка:

Я взагалі працюю з військовими, мені це близько, обожнюю їх слухати - мені ця тематика дуже цікава. Третя ОШБр вони все настільки круто роблять, що потрібно брати з них приклад всім - вчитися робити так само. Це класно промотує службу військову, тому вони молодці.

Організатори наголошують: планують і надалі проводити такі просвітницькі зустрічі.