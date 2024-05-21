У вівторок, 21 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів, чи є потреба застосування графіків та які причини.

Перш за все, це обстріли обʼєктів цивільної енергетичної інфраструктури. Після 22 березня ми втратили понад 8 ГВт потужності, ворог після цього продовжує обстрілювати обʼєкти інфраструктури. Попередні декілька діб ми мали обстріли в декількох областях, постійно маємо пошкодження в прифронтовій території. Є питання також зараз проведення робіт щодо відновлення об'єктів генерації.

"На сьогодні ми маємо вже потепління. Це дає змогу збільшити генерацію з відновлювальних джерел енергії, сонячної електрики. Проте, це не так стрімко впливає на зменшення споживання. Якщо тепла погода протримається декілька днів - сподіваємось, тоді, дійсно, побачимо по балансу зменшення споживання. Тим не менш, поки збалансовуємо фактично енергосистему за рахунок власної генерації, за рахунок імпорту на комерційній основі", - додав він.