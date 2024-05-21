ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф [ Редагувати ]
Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.
"Сьогодні в рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 3 млрд євро", - повідомив він.
Міністр додав, що 90% коштів підуть на військову підтримку.
"Росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресивною війною", - заявив Ліпавський.
по темі
Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки
Посли Європейського союзу сьогодні, 8 травня, дійшли згоди щодо останнього кроку перед відправкою заморожених російських активів Україні
Бельгія хоче провести міжурядову зустріч з Україною та Молдовою щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня
Німеччина зібрала майже 1 млрд євро на додаткову підтримку протиповітряної оборони України
Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет