В Україні суттєво підвищать суми відшкодування при ДТП та вартість страховки [ Редагувати ]
Верховна рада ухвалила новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів замість закону, який діяв з 2005 року.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
За його даними, проект закону №8300 підтримали 294 депутати.
Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих - 160 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше 800 тисяч гривень на одну страхову подію.
Згідно з законом упродовж двох років поетапно збільшаться суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн гривень на одного потерпілого та 20 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб - до 2 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб
Крім того, упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 млн гривень на одну потерпілу фізичну особу та 258 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, - до не менше ніж 52 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих
Також закон:
- запроваджує швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (до 90 днів);
- розширює застосування європротоколу - оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції;
- запроваджує порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу.
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