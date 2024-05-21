Глава МЗС Німеччини відвідала зруйновану російськими ракетами ТЕС [ Редагувати ]
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 21 травня відвідала одну з найбільших українських ТЕС, зруйновану російським ракетним ударом.
Про це повідомляє DW.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що росія вдарила по станції, коли в України не вистачало ракет протиповітряної оборони, тому вдалося збити лише шість з одинадцяти цілей.
Ми втратили більше 8 гігават в системі... У нас є обмеження у години пікового споживання протягом робочих днів. Ми можемо балансувати систему, проте це дуже складно... Ми готуємося до наступної зими – це те, що ми маємо робити, – сказав він журналістам.
Бербок зазначила, що "російський терор цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру".
Ми бачимо, що навіть у теплі весняні дні споживання електроенергії доводиться скорочувати, тому що всі ТЕС були пошкоджені прицільними атаками в останні місяці, – наголосила вона.
по темі
Були зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури
У суботу, 4 травня, у зв'язку з мережевими обмеженнями діють графіки відключень електропостачання в Харківській області та в Кривому Розі на Дніпропетровщині
У неділю, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині
Відключення електропостачання українців, які розпочалися 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня
Протягом дня 17 травня російські війська атакували Одещину трьома балістичними ракетами