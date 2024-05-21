Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 21 травня відвідала одну з найбільших українських ТЕС, зруйновану російським ракетним ударом.

Про це повідомляє DW.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що росія вдарила по станції, коли в України не вистачало ракет протиповітряної оборони, тому вдалося збити лише шість з одинадцяти цілей.

Ми втратили більше 8 гігават в системі... У нас є обмеження у години пікового споживання протягом робочих днів. Ми можемо балансувати систему, проте це дуже складно... Ми готуємося до наступної зими – це те, що ми маємо робити, – сказав він журналістам.

Бербок зазначила, що "російський терор цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру".