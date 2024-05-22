Група компаній SHERIFF, яка спеціалізується на послугах приватної охорони, стала обʼєктом атаки з боку майже всіх правоохоронних структур і деяких “сміттєвих” медіа. Про це йдеться у статті видання Телеграф.

Історія чергового “наїзду” на бізнес почалася 23 жовтня 2023 року, коли одна з компаній холдингу — ПП “ШЕРИФ-ЗАХИСТ” — здобула перемогу на відкритих торгах в системі Prozorro з надання послуг охорони держпідприємству. До того послуги з охорони для держпідприємства без конкуренції надавала компанія “ВЕНБЕСТ-Охорона”, ключовим власником якої є Георгій Тупчій.

Атака на SHERIFF почалася 28 лютого 2024 з серії замовних матеріалів про начебто порушення в тендерній документації. Ініціатором інформаційної атаки стала ГО “Національна Когорта” колишнього поліціянта Сергій Владико. Він зараз теж працює у сфері охорони. Після публікації “розслідування” нардеп від панівної партії Микола Галушковідправив десятки депутатських звернень щодо діяльності SHERIFF у всі можливі силові структури. Сам нардеп теж пов'язаний з охоронним бізнесом і безпосередньо з “ВЕНБЕСТ” — після роботи у міліції він володів охоронною компанією “Галід”, яка 2023 була об'єднана з “ВЕНБЕСТ”.

БЕБ, Нацполіція і ДБР відкрили проти SHERIFF кілька проваджень в Києві, Хмельницькому, Чернівцях. Паралельно з атакою в медіа і через “правоохоронців” конкуренти SHERIFF — в першу чергу “ВЕНБЕСТ” — почали розсилати клієнтам компанії листи з рекомендацією не працювати з SHERIFF.

Вся сукупність дій (публікації у “сміттєвих” ЗМІ, написані як під копірку запити нардепа, провадження “за гарячими слідами”, неринкові дії конкурентів) свідчать про перевірені методи з 90-х, які так полюбляли в часи президента Януковича і його покоління “силовиків”, пише Дмитро Стрижов, засновник групи компаній SHERIFF.