"Ворог успіху не має, подекуди Сили оборони контратакують"- Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони продовжують рішуче утримувати позиції. Подекуди військові контратакують й знищують ворога. Про це повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ)
Протягом минулої доби відбулось 117 бойових зіткнень. Ворог 4094 рази вдарив по позиціях наших військових, а також мирних населених пунктах. Повітряні сили й українська артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, пунктів управління ворога й не тільки.
Українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди контратакують та нищать загарбників.
22 травня вже зафіксовано 46 бойових зіткнень.
Ситуація по напрямках
- На Харківському напрямку від початку доби вже двічі намагався атакувати район села Липці.
- На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована.
- На Лиманському напрямку відбито спробу ворога просунутись уперед біля села Невське.
- На Сіверському напрямку військові відбили дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована.
- На Краматорському напрямку ворог вже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три з боєзіткнень тривають.
- На Покровському напрямку інтенсивність впала. Наразі тривають три атаки ворога з району Очеретиного.
- На Курахівському напрямку відбито три атаки ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Наразі триває бій в районі Костянтинівського
- На Времівському напрямку наші воїни відбили два штурми, в районах Урожайного і Старомайорського.
- На Придністровському напрямку росіяни тричі атакували позиції захисників на лівому березі річки Дніпро.
Раніше ми писали про те, що масовані ракетні обстріли уповільнили зростання ВВП України.
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