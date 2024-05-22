Харківські патрульні оприлюднили відео перших хвилин після обстрілу міста, на якому видно, як поліцейські, що перебували поблизу місця удару, одразу почали надавати допомогу постраждалим.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Патрульні, які були неподалік від місця вибуху, прибули для надання допомоги постраждалим внаслідок обстрілу житлового масиву в Харкові.

"На відео піший екіпаж, який був неподалік місця вибуху. Також чутно і сам вибух", - повідомили в поліції.