Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання двох ув’язнених, які виявили бажання мобілізуватися.

Про це повідомила пресслужба суду.

Перші рішення суд виніс 21 травня. Звернення від ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор" про умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження військової служби розглядали у режимі відеоконференції.

Двоє чоловіків (2000-го та 1981 років народження) з сіл Хмельницького та Красилівського районів, засуджені за крадіжки до 4 років і 9 місяців та до 5 років і 5 місяців в’язниці відповідно, висловили бажання проходити військову службу за контрактом. Вони були визнані придатними до військової служби за станом здоров’я, пройшли професійно-психологічний відбір і мають достатній рівень фізичної підготовки.

Після винесення рішень судом, ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор" має протягом 24 годин умовно-достроково звільнити чоловіків для проходження військової служби за контрактом. Нацгвардія доставить їх до Хмельницького ТЦК для укладення контракту та подальшої служби.