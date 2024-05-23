Вже вісімсот двадцять днів українці протистоять ворогу. росіяни й далі продовжують атакувати практично по всій лінії фронту. У ці хвилини запеклі бої точаться біля Кліщіївки, що на Донеччині. Йти вперед противник намагається й на Куп'янському напрямку, це Харківщина. Наші захисники відбивають вдало штурми й тримають ситуацію під контролем. Докладніше, що відбувається на полі бою - дивіться в огляді.

Харківський напрямок лишається важким. Ворог стягує резерви та прагне розширити плацдарм. Проте Сили оборони стримують натиск, мінусують живу силу й техніку противника. На кадрах 42-ї окремої механізованої - знищення російської вантажівки, автомобіля, мотоцикла та піхотинця.

Під Вовчанськом росіяни дроном уразили автомобіль поліції під час евакуації. Один правоохоронець загинув, ще один - поранений. Ворожі безпілотники нині там кружляють постійно. Працює авіація та артилерія. Противник не зважає на цивільних. Нищить усе довкола.

Також напередодні окупанти вдарили по Чугуєву. Постраждало восьмеро мирних жителів.

На Купʼянському напрямку кількість ворожих атак теж зросла. Та ситуація контрольована.

На Луганщині теж гаряче. Під Білогорівкою воїни 81-ї окремої аеромобільної дроном працюють по російській піхоті. Але противник не полишає спроб прорвати нашу оборону.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Атаки окупантів відбиті від Макіївки, Греківки, Невського, Стельмахівки, Сергіївки, Білогорівки. По Серебрянському лісу загарбники вдарили керованими авіаційними бомбами.

Знищують російських армійців по всьому Лиманському напрямку на Донеччині. Це - кадри "Азова". На них оператори ударних дронів позбуваються ворожих солдатів скидами боєприпасів.

На Краматорському напрямку Сили оборони теж стримують атаки росіян. Окупанти намагаються просунутися на Часів Яр. Та українські воїни мінусують їх. Це - кадри відбиття чергового штурму бійцями 41-ї Окремої механізованої. Техніка загарбників разом з особовим складом розсипається на друзки.

Важкі бої і на Покровському напрямку. Це відео з-під Новоолександрівки та Очеретиного від воїнів 111-ї бригади тероборони. На ньому нещодавнє відбиття російської атаки та ураження ворожих танків.

Гаряче і на Курахівському напрямку. Під Новомихайлівкою воїни 79-ї окремої десантно-штурмової за тиждень ліквідували сотню окупантів, 2 танки, 5 бойових машин піхоти та кілька ракетних комплексів.

- Де прилетіло? - Там, дальше, дальше. Будинок дальше.

Не припиняє ворог і терору цивільних. Це - наслідки обстрілу Покровська. Окупанти напередодні завдали ракетного удару по селу Ріг. Влучили у приватний сектор.

Багато каміння. Велика будівля, певно, двоповерхова, а може й триповерхова, але дуже суттєво вона зруйнована.

Подружжя в будинку загинуло, дитина - вижила, але суттєво постраждала. На місці удару разом із рятувальниками працювала слідчо-оперативна група. Задокументували черговий злочин росіян.

Руслан Осипенко, начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області:

З-під завалів були деблоковані два тіла. Це тіло жінки й чоловіка. Батьків дитини, яка зараз перебуває у лікарні. Поліція документує наслідки цих обстрілів. Відомості будуть внесені до ЄРДР за частиною 2 ст. 438.

Триває евакуація з прифронтових територій. Зокрема, вивозять літніх людей. Це - кадри порятунку пенсіонерки із села Новожеланне, яке на лінії вогню. Вона до останнього відмовлялася покидати рідні стіни, але обставини та страх перемогли. Нині жінка у безпеці. Тим часом місцевих закликають не зволікати та виїжджати з лінії фронту, аби вберегти життя.