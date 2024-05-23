У 2024 році Віталій Кропачов перебуває у СІЗО за обвинуваченням в тому, що підприємство, яке йому належить і поповнило бюджет за два роки війни на понад мільярд гривень, нібито завадило держпідприємству сплатити ПДВ. Однак жодній посадовий особі державного підприємства обвинувачення не висунуто.

Бізнесмен Віталій Кропачов був одним із тих, хто у 2014 році передав до української влади фотодокази причетності російських терористів з "ДНР" до збиття малайзійського "Боїнгу" MH-17.

Історія з Boeing 777

Нагадаємо, у 2014-му над тимчасово окупованим українським Донбасом було збито Boeing 777 рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній". Усі, хто перебував на борту літака, – а це 283 пасажири і 15 членів екіпажу – загинули. Дві третини жертв – громадяни Нідерландів.

Тоді країна-агресорка – Російська Федерація – мала за мету звинуватити в усьому Україну. Втім, не вдалося. Їй значною мірою тоді завадив український бізнесмен із міста Торез Віталій Кропачов, чиє майно було розграбоване, а сам він був змушений залишити місто.

Власне, про Кропачова та його допомогу одним з перших розповів тодішній заступник глави МВС Антон Геращенко.

"Зателефонувавши мені, Віталій Кропачов сказав, що один з його товаришів тільки що побачив незвичайну бойову машину на вулиці Сніжного. На той момент, за місяць, коли жителі Донеччини вже звикли до колон танків, БТР, "Градів", які потоком текли в Україну, ця машина була незвичайною. Очевидець сказав Віталію, що вона схожа на якусь зенітно-ракетну установку", – написав заступник міністра.

Згодом стало відомо, що на вулицях Сніжного був ЗРК "Бук М1".

"Зрозуміло було, що "Бук М1" з легкістю міг вразити цивільний літак, варто було лише навести на нього ракету і отримати команду "залп", – повідомив він.

За словами Геращенка, йому – очевидцю – навіть вдалося зробити фото ЗРК "Бук-1" на вулицях Сніжного. Через годину зазначене фото вже було в Геращенка.

"Так зняли "Бук" – він заглух посеред Тореза. Просто ніхто на той момент не знав, що таке цей "Бук". Зробили знімок, надіслали сюди Антону. Антон теж одразу не зрозумів, що це таке, але потім розібралися... За якийсь період часу він пройшов через Торез, виїхав до Сніжного, став на точку поблизу Савур-Могили і зробив цей постріл, який зняли з мікрорайону міста Тореза. І цей знімок теж передали сюди", – розповідав Віталій Кропачов.

А потім українські чиновники оприлюднили це фото в мережі, далі – фото транслювалося в українських та зарубіжних ЗМІ. Світ хотів знати правду, додає Гаращенко.

А що далі?

Кропачов допоміг евакуювати з окупованої території авторів знімків і фотоапарати. Експертиза легко встановила справжність фотографій. Завдяки фото було встановлено і місце пуску ракети, зазначав журналіст Юрій Бутусов.

"Один із активних організаторів та учасників українського опору на Донбасі Віталій Кропачов отримав ці фото, миттєво передав їх Антону Геращенку, та інформація про знищення авіалайнера російською ракетою миттєво пішла на стрічки світових інформаційних агенцій. Ці фотографії дозволили успішно виграти інформаційну війну з потоками брехні, які вивергає російська машина пропаганди. Ці фотографії дозволили прокуратурі Нідерландів домогтися максимальної точності у своєму висновку. Вважаю, що патріоти України, які на свій страх і ризик здобули найцінніші докази, задокументували знаряддя злочину, момент скоєння злочину і евакуацію свідків і доказів, заслуговують на державні нагороди", – додав журналіст.

А от самі свідки, яким Кропачов допоміг виїхати з окупації, дали свідчення міжнародній слідчій групі, які лягли в основу звинувачень судового процесу, зазначали тоді в українському МВС.

Вже в листопаді 2022-го суд в Гаазі оголосив, що лише довічне ув'язнення буде достатнім покаранням для росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубінського, а також українця Леоніда Харченка, якрий перейшов на бік ворога.

Кропачов і Донбас

Кропачов – бізнесмен із міста Торез, що на Донеччині. З початку збройного вторгнення РФ на схід України він був змушений залишити місто. А все його надбане майно було розграбовано.

Втім, про рідний край бізнесмен не забув. Він – один з активних організаторів та учасників українського опору на Донбасі.

Ба більше, варто додати, що Кропачов організував відеотрансляцію всього, що відбувається на трасі з Ростова-на-Дону через Торез, Сніжне, Харцизьк на Донецьк. Завдяки цьому українські правоохоронці бачили і фіксували весь потік зброї та бойової техніки, що йшов через м. Торез, розповідав Гаращенко. На початку липня зрадник "злив" терористам інформацію про роботу вебкамери та її відключили.

Нині, з 2017 року Віталій Кропачов є власником ТОВ "Краснолиманське", відколи воно стало одним з найбільш успішних вугільних підприємств України.

Також Кропачов має активи у медійній сфері. У грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн". Компанія у березні 2022 року надала свої потужності для забезпечення цифрової трансляції "Єдиного телемарафону" після ракетної атаки Росії на телевежу у Києві.

Також Кропачов є власником медіапроєкту Ukraine World News, куди зокрема входить телеканал "ТАК TV". Медіапроєкт має низку власних документальних проєктів, спрямованих на медійну підтримку наших захисників.

А ще, аби злочини ворога не були забутими, команда медіапроєкту Ukraine World News створила низку документальних проєктів, в яких зафільмувала злочини російських окупантів. Серед них: "Буча. Після…", "Макарів. Після...", "Окупанти в полоні", "Українська бронетехніка", "Крізь воду", "Ліля", "Брати. Остання двіжуха", "Чорнобиль. Злочин режиму".

Влітку 2022 року Кропачов організував табір під Переяславом для вимушених переселенців з Донбасу. Там у комфортних умовах проживають 150 людей, які втратили житло через війну. Також бізнесмен допомагає дітям, які постраждали через російську агресію.

Й що найголовніше – допомагає війську.

Тепер же ДБР звинувачує Віталія Кропачова у завданні державі шкоди на 2 млрд гривень. Сам Кропачов відкидає всі звинувачення та заявляє, що жодних правових підстав для кримінальної справи немає. Адвокати бізнесмена стверджують, що його затримання відбулося із порушеннями.

Разом з тим компанія бізнесмена Віталія Кропачова за два роки війни сплатила 1,3 млрд гривень податків до бюджетів всіх рівнів. Так, у 2022 році підприємство сплатило до бюджетів усіх рівнів 581,2 млн гривень податків та зборів, в той час як у 2023-му – 729,3 млн гривень.